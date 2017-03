Policiais investigados por morte de ex-cabo da PM participam de audiência nesta sexta

A primeira audiência de instrução e julgamento dos quatro policiais militares suspeitos de matarem o ex-cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Jancicley Stone de Souza, em 25 de agosto de 2015, acontece, nessa sexta-feira (31), na sede da 2ª Vara do Tribunal do Júri, localizada no fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus.

Jancicley foi executado com 10 tiros durante uma perseguição policial realizada por uma equipe da Força Tática, na estrada do Tarumã, Zona Oeste. Os soldados Germmano da Luz Junior (preso), Thiago Carvalho Trindade, Bruno Cezane de Souza (preso) e o cabo da PM Joseney das Neves Morais devem prestar depoimento durante a audiência, assim como as cinco testemunhas do crime. Bruno Cezane está preso no Batalhão da PM desde a operação Alcatéia, ocorrida em novembro de 2015.

Segundo a família da vítima, na época, os pms envolvidos afirmaram que o tiroteio começou quando o ex-cabo atirou contra a guarnição, no entanto, familiares de Jancicley alegaram ter laudos do Instituto de Criminalística (IC) apontando que o ex-cabo não tocou em uma arma, por não ter sido encontrado pólvora de bala nas mãos da vítima.

De acordo com a irmã da vítima, Jansinete Stone, a audiência terá início as 11h30 e será presidida pelo juiz Anésio Rocha, titular da vara. A irmã da vítima afirmou que a família suspeita que um oficial da PM foi o mandante do assassinato, uma vez que a vítima tinha vendido um carro para o oficial, que não pagou pelo veículo. Para Jansinete, o irmão foi assassinado também por ser envolvido com empréstimos de dinheiro, conhecidos como “agiotas”. Na ocasião, Jancicley emprestava dinheiro para PMs.

“Temos fotos da cena do crime onde meu irmão está caído no banco do carro com um óculos na mão e uma chave, se ele tivesse atirado, ele não teria essas coisas nas mãos dele. Temos provas da perícia e fotos que meu irmão foi executado. Essa história de troca de tiros não existiu”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com os advogados dos policiais miliares, mas não obteve sucesso.

Ana Sena

EM TEMPO