Policiais fazem manifestação contra PEC que altera aposentadorias nesta quarta

Policiais federais (PF), rodoviários federais (PRF) e civis (PC) vão fazer uma manifestação no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na avenida Santos Dumont, no Tarumã, na manhã desta quarta-feira (8), contra a reforma do sistema de seguridade social prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/16.

A proposta altera, principalmente, a idade mínima e o tempo de contribuição para se aposentar. Além disso, prevê ainda mudanças na acumulação de aposentadorias e pensões e a forma de cálculo dos benefícios. A manifestação no Amazonas segue a pauta nacional da categoria e acontece a partir de 11h30. Várias cidades do país também vão fazer, no mesmo horário, atos públicos contra a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados.

“Vamos nos reunir no saguão do Aeroporto de Manaus para exigir mais respeito com os trabalhadores e, principalmente, com os policiais que trabalham em regime de risco, por periculosidade no exercício da função”, disse um dos policiais que confirmou presença no ato público, mas preferiu não ser identificado.

De acordo com os representantes do Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Amazonas (Sinpef/AM), a proposta revoga a caracterização da atividade de risco e afeta mais de 250 mil servidores da segurança pública no país. Apenas os integrantes das Forças Armadas, PMs e bombeiros militares vão ficar de fora das novas regras da previdência.

“Haverá manifestação em todo o país. Essa reforma previdenciária será um retrocesso para o país e, principalmente, para a segurança pública se for aprovada. Imagina um policial ter que esperar os 65 anos de idade para se aposentar. É impossível imaginar que um policial nessa idade consiga ter uma atividade efetiva nas ruas, correndo atrás de bandidos com uma idade avançada e após ter sofrido todos os riscos da profissão. Teremos problemas a longo prazo. Sem contar que a média de vida de um policial no Brasil é de 56 anos”, relatou o presidente do sindicato, Ézio Martins de Alencar.

A reforma afeta os policiais, que hoje contam com aposentadorias especiais por atividade de risco, além dos demais servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Atualmente, os policiais se aposentam com 30 anos de contribuição, sendo que 20 deles devem ser na atividade policial, independentemente da idade.

Delegados, escrivães e peritos vão fazer uma panfletagem, a exposição de faixas e darão orientações sobre as mudanças com a aprovação da PEC. A atividade está aberta ao público que tem interesse em se manifestar contra as mudanças na previdência social.

