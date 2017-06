Policiais fazem campanha em prol de famílias de vítimas do soterramento em Manicoré

Policiais militares do município de Manicoré (distante 330 quilômetros de Manaus), promovem campanha solidária para ajudar a família das vítimas, Diego e Deize dos Santos, de 12 e 14 anos, que perderam a vida em um soterramento na noite da segunda-feira (5).

A campanha iniciou na terça-feira (06) e visa arrecadar alimentos em geral, além de materiais de higiene e limpeza, roupas, móveis, colchões (novos ou usados). Os policiais também pedem materiais para reforma da casa e construção de um banheiro na propriedade dos pais das vítimas.

De acordo com os coordenadores da campanha, as doações podem ser feitas diretamente no Quartel da Policia Militar, situado na rua Quintino Bocaiuvas, s/n°, Centro, ou aos Policiais Militares, por meio da linha direta da viatura (97) 99148-4275.

Sobre o caso

Os irmãos Diego, de 12 anos, Deiziane, 10, e Deize dos Santos, 14, foram soterrados por uma camada de barro, por volta das 18h, enquanto brincavam próximo a um balneário do município, chamado ‘Waldomiro’.

