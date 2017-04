Policiais detém dupla em motocicleta com simulacro de arma de fogo

A Polícia Militar por meio da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), deteve na noite de segunda-feira (17), uma dupla em uma motocicleta portando um simulacro de arma de fogo, no bairro Santa Etelvina, que seria usado para praticar assaltos na zona Norte.

De acordo com as informações da viatura 9869, sob o comando do Tenente PM Roberto Nascimento, durante patrulhamento na avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, avistaram uma motocicleta de cor preta e placa JXF 5502 com dois ocupantes em atitude suspeita. Foram emitidos sinais sonoros e luminosos para abordagem, mas empreenderam fuga, contudo, sendo alcançados na Rua Jasmim do mesmo bairro.

Após a revista, foram encontrados o simulacro com o garupa, identificado como Henrique Pereira Pimentel, 22. O condutor foi identificado como Lucas Santos da Silva, 22. Ao verificar no sistema, constatou-se a restrição de roubo do veículo e os dois receberam voz de prisão, sendo conduzidos ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. A equipe policial levantou informações junto aos dois que estariam preparados para praticar roubos em via pública.

Com informações da assessoria