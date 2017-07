Policiais dão nome a bebê socorrida com a mãe em Manacapuru

Nesta quinta a mãe fez uma visita surpresa ao policiais do 9º Batalhão da PM – Divulgação

15 dias após ter a filha em casa e ser socorrida por uma viatura da Polícia Militar, por não ter condições para ir até o hospital de Manacapuru (a 71 km de distância de Manaus), a dona de casa Lucimara voltou à delegacia, nesta quinta-feira (27), para agradecer o apoio dado pelos guerreiros. Na ocasião, a mãe pediu para que os militares escolhessem o nome da recém-nascida.

Era madrugada de quarta-feira, dia 12 de julho, quando Lucimara, já com uma gestação de nove meses, sentiu contrações. Em seguida, a bolsa estourou e ela não conseguiu chegar ao hospital. Com apoio do marido e dos outros seis filhos, a amazonense deu a luz na sala.

Sem condições de ir para a unidade hospitalar, a família acionou a polícia por meio do 190. Uma viatura se deslocou até o endereço e socorreu a mãe e a bebê. Naquele dia estavam de serviços os policiais, sargento Oliveira Castro e os soldados V. Matos e Edean. Eles ficaram surpresos com a ocorrência diferente e, ao mesmo tempo, encantados com a criança.

A atitude marcou a dona de casa, que foi ao 9º Batalhão da Policia Militar pessoalmente. O objetivo era reencontrar os policiais que a ajudaram no dia mais importante da sua vida.

Leia também: Gêmeos: policiais fazem parto de emergência no Zumbi

A visita emocionou a tropa, que não esperava escolher o nome da criança. Em homenagem ao comandante do 9º Batalhão, tenente coronel da PM André Luiz Barros Gioia, os militares nomearam a pequena como Andreia. Em seguida, houve uma votação para a escolha do segundo nome. Eles estavam na dúvida entre Andreia Sofia, Andreia Luíza ou Andreia Nicole. Por fim, a primeira opção prevaleceu.

O comandante agradeceu o carinho com que a dona de casa e a sua família trataram os policiais. “É nosso trabalho fazer tudo pela população, mas é gratificante receber essa honra. Que ela cresça com saúde e prospere em sua caminhada”, desejou.

Bruna Souza e Bruna Chagas

Leia mais:

Mulher dá à luz sozinha dentro de casa no Tancredo Neves

Mulher dá à luz dentro de viatura da PM, na Zona Leste; mãe e bebê passam bem

Criança chega a hospital com diversas mordidas pelo corpo e caso vai parar na polícia