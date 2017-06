Policiais da Rocam apreendem droga e arma no São Raimundo

Familiares e advogados estiveram na delegacia – Raphael Sampaio

Três homens foram presos por policiais militares da Rocam e encaminhados ao 5º Distrito Integrado de Polícia, localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (19), após serem flagrados em um flutuante com drogas e uma arma de fogo.

Segundo familiares de um dos presos, que não teve o nome revelado, ele estava em uma lancha do tipo “voadeira”, quando chegou ao flutuante de um pescador. Nesse momento acontecia a abordagem policial. Uma tia dele disse que ele estava “no local errado, na hora errada”.

“Ele apenas estava passando do flutuante para a canoa quando a polícia chegou e pegou as pessoas que estavam lá”, relatou ao se referir ao sobrinho. Ela não soube dizer se ele tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo as primeiras informações, aproximadamente 5 quilos de entorpecente foram apreendidos no local. Uma arma também estaria em poder dos suspeitos.

Tentamos contato com a Rocam para confirmar o tipo das drogas e as identidades dos detidos, mas não obtivemos respostas até a publicação desta matéria.

Raphael Sampaio

EM TEMPO