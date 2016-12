Policiais civis voltam à Aleam para reivindicar escalonamento

Representantes do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM) voltam a se reunirem com membros do governo nesta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), reivindicando a parcela do escalonamento.

A emenda da Lei Orçamentaria Anual (LOA), garante o pagamento da 3ª parcela do escalonamento da Polícia Civil em janeiro de 2017 e equivale ao valor de R$ 49 milhões, incluindo também o escalonamento da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A Lei Estadual 4.059, de 11 de julho de 2014, assegura o direito do pagamento escalonado dos servidores da Polícia Civil. Os trabalhadores deveriam receber o pagamento divido em quatro parcelas anuais, distribuídas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. A parcelas de 2015 e 2016 já foram pagas.

A emenda está com em posse do presidente da Comissão de Finanças, o deputado estadual Adjunto Afonso.

Bárbara Costa

Portal EM TEMPO