Policiais civis fazem acordo com governo e devem receber parcela de escalonamento em janeiro de 2017

Representantes do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM) se reuniram com membros do governo nesta semana e, com previsão de receber a parcela do escalonamento em janeiro de 2017, decidiram por suspender os manifestos programados para ocorrerem ainda esta semana.

Segundo Moacir Freitas, presidente do Sinpol, a comissão de orçamento da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) também participou da reunião e, junto com o governo, vai apresentar a emenda que destina recursos para o pagamento do escalonamento já para o salário de janeiro.

“Tendo em vista essa posição do governo, nós suspendemos o nosso movimento e vamos aguardar a concretização desse acordo. Agora, se até a primeira semana de dezembro, o acordo não for cumprido por parte do governo, nós iremos retomar as manifestações e, se for o caso, faremos uma paralisação total”, ressaltou Moacir.

O presidente do Sinpol explicou que, em 2014, o sindicato fez um acordo com o governo para reestruturação dos salários dos servidores da PC-AM, onde foram redefinidos os vencimentos dos investigadores, escrivães e delegados. Na época, o governador José Melo afirmou que o estado não tinha condições de reestruturar todos os salários de uma vez e o sindicato apresentou proposta com uma tabela de escalonamento.

“Digamos que o valor do aumento foi de R$100. Sabendo da crise, dividimos esse valor em 4 parcelas: R$ 25 o governo daria em 2015, mais R$ 25 em 2016, assim sucessivamente, até 2018. Ao tomarmos conhecimento do orçamento do governo para o próximo ano, vimos que os recursos destinados para o pagamento da reestruturação estava fora da lei de orçamento. Foi a partir deste momento que procuramos o estado para negociar. Não paramos quando ele suspendeu nosso vale alimentação e nem quando não pagou nossa data base, mas queremos que ele continue cumprindo com a reestruturação, senão vamos paralisar”, explicou Moacir.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO