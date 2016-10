Policiais civis encerram greve em Pernambuco

Os policiais civis de Pernambuco encerraram a greve e aceitaram proposta do governo para reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) da categoria. A decisão foi tomada em assembleia dos trabalhadores na noite desta sexta-feira (21), no primeiro dia de paralisação.

Com a mudança, o salário do último degrau da carreira dos agentes será equivalente ao piso dos delegados. A categoria cobrava um prazo concreto para a implantação do PCCV e o acordo é que o projeto de lei seja enviado à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) até o dia 20 de novembro, prazo limite para o envio de projetos que impactam no orçamento de 2017.

A previsão é que o reajuste comece a ser implementado em janeiro de 2017, sendo que o acordo tem validade até 2018.

Greve ilegal

A greve dos policiais civis começou à meia-noite de sexta (21). Poucas horas antes do início da paralisação, o governo de Pernambuco conseguiu liminar da justiça decretando o movimento ilegal, e estabelecendo multa diária de R$ 100 mil caso a medida fosse descumprida. Mesmo assim, a categoria manteve a greve.

A categoria estava em estado de greve desde o dia 11 de outubro. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol/PE), a implementação do novo PCCV estava em discussão desde fevereiro.

Sumaia Villela

Agência Brasil