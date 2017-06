Policiais civis e federais trocam tiros por engano durante apreensão de drogas no Santo Agostinho

Meia tonelada de drogas foi apreendida durante a operação, mas o número de pessoas presas não foi divulgado – Divulgação

Por volta das 19h da noite desta quinta-feira (8), três policiais, sendo dois federais e um civil, ficaram feridos durante uma troca de tiros no Porto da Vila, na rua Emília Cavalcante, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, mais de 50 disparos foram feitos durante a ação.

Um capitão da Polícia Militar comemorou a ação nas redes sociais – Reprodução

Segundo informações de policiais civis, uma equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) recebeu informações de que um carregamento de 500 quilos de drogas chegaria ao porto do Santo Agostinho. Durante a abordagem da lancha a jato, que carregava os entorpecentes, aconteceu uma troca de tiros.

Informações divulgadas em redes sociais e confirmadas por uma nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP), dizem que a troca de tiros aconteceu entre policiais civis, que já estavam na ocorrência, e policiais federais, que chegaram ao porto depois do DRCO e confundiram os investigadores da PC com traficantes.

Os registros oficiais do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informam que a troca de tiros aconteceu entre policiais e traficantes colombianos, que estariam armados com fuzis, e não mencionam a presença de policiais federais na ação.

A nota da SSP também afirma que houve prisões durante a operação, mas não especifica quantos suspeitos foram detidos.

Um policial civil foi atingido em uma das mãos e um agente da Polícia Federal foi baleado no rosto. Ainda não há informações sobre o terceiro ferido.

Policiais militares do Batalhão de policiamento Ambiental do Amazonas (BPAM) também estiveram no local da apreensão e deram apoio aos policiais civis após a troca de tiros.

Uma coletiva da Polícia Civil deve ser realizada ainda hoje, para esclarecer dúvidas sobre o caso.

Gabriel Costa

EM TEMPO