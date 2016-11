Policiais civis do Distrito Federal fazem paralisação de 48 horas

Os policiais civis do Distrito Federal fazem uma paralisação geral de 48 horas desde as 8h desta quinta-feira (3). Entre outros pontos, a categoria reivindica do governo local isonomia salarial com a Polícia Federal (PF).

Além da paralisação, os policias civis decidiram, em assembleia na terça-feira (1º), reiterar o pedido das exonerações de cargos de chefia entregue há mais de três meses.

A mobilização faz parte da Operação PCDF Legal. Deflagrada em 4 de julho, a operação visa a cobrar medidas para melhorar as condições de trabalho da categoria, tanto no que se refere a recursos humanos quanto materiais. Desde o início da operação, as delegacias estão funcionando em horário reduzido.

Outras medidas aprovadas são: fazer perícia de acordo com a ordem cronológica, inclusive as que se relacionam com casos de cadáver em local de crime realizadas pelas equipes responáveis pela investigação de morte violenta; emitir a Guia de Recolhimento de Corpo apenas depois do término da perícia no local do crime; continuar investigações da Delegacia da Criança apenas de casos que ofereçam riscos para vítimas, entre outras.

A Secretária de Segurança Pública do DF não se manifestou sobre a paralisação.

Agência Brasil