Policiais civis devem paralisar atividades nesta sexta, indica Sinpol

O presidente interino do Sindicato dos funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-Am), Odirlei Araújo, afirmou que, a partir de sexta (6), serão iniciadas paralisações de advertência dos policiais civis do Amazonas. A confirmação veio um dia após o mesmo negar, em coletiva de imprensa, que a categoria iria parar.

“O governador nos ligou hoje, às 9h, dizendo que não tem condições de fazer o pagamento agora em janeiro e que a previsão seria o final de abril. Então, vamos reunir na quinta e, na sexta, já devemos iniciar as paralisações de advertência”, falou o presidente interino que, ontem, disse que a categoria aceitou o veto parcial dado pelo governador José Melo por ter sido informada pelo deputado estadual, David Almeida (PSD), que o pagamento estava confirmado para o dia 29 de janeiro.

A assessoria do Governo do Estado informou que, até o momento desta publicação, não foi oficialmente notificado de qualquer indicativo de greve ou paralisação de advertência.

Portal EM TEMPO