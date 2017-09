Policiais arrecadam brinquedos para doar no Dia das Crianças na Zona Norte

A ação é realizada pelos policiais há seis anos – Divulgação

Com o objetivo de levar alegria para crianças da Zona Norte de Manaus, um grupo de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estão arrecadando brinquedos para distribuir no Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro.

O grupo de policiais é conhecido por fazer ações sociais na cidade em datas comemorativas. De acordo com o soldado Gilson Moreno, esse é sexto ano consecutivo que os Pms realizam a ação em comemoração ao Dia das Crianças.

“Trabalhamos com vários projetos sociais. Isso é muito gratificante para nós. Além de prestar o nosso serviço, que é levar a sensação de segurança para a sociedade amazonense, sentimos a necessidade de levar alegria para as pessoas através desses projetos. Queremos fazer essas crianças mais felizes. Como pai me sinto muito emocionado em ver o sorrido no rosto de das crianças quando recebem os brinquedos”, contou o policial.

As crianças vão poder fazer fotos nas viaturas policiais

O local da confraternização será na sede da 26ªCicom, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da cidade. No dia do evento, as crianças poderão fazer fotos nas viaturas policiais que estarão na base da Cicom, no dia 12 de outubro. No local também será oferecido lanche.

Para arrecadar mais brinquedos, os policiais pretendem colocar postos de coletas em algumas áreas de Manaus. Quem quiser doar também pode entrar em contato com os PMs pelos números (92) 99121-0630/ 99104-2715.

“Estamos analisando colocar postos coleta em alguns pontos de Manaus. Pode ser brinquedo usado, não tem problema, queremos arrecadar o máximo possível”, disse o policial otimista.

Mara Magalhães

EM TEMPO

