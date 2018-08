Dupla rouba carro e colide com viatura após perseguição na zona Leste

Manaus - Após perseguição policial, que acabou na Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus, dois homens foram presos. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (13), por volta das 21h. Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas durante a "caçada" aos bandidos e uma delas foi atingida pelo carro roubado que os suspeitos usaram para fugir.

De acordo com o sargento Gilson Melo, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos teriam roubado o carro, modelo HB20, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

"Após roubarem o carro, eles começaram a fazer arrastões pelas ruas do bairro. Uma das nossas viaturas estava fazendo o patrulhamento da área, quando os policiais avistaram os homens em atitude suspeita. Demos sinal de alerta para eles encostarem o veículo, mas eles não pararam", explicou o policial.

O carro roubado ficou bastante danificado após a colisão com uma das viaturas | Foto: Raphael Tavares

Ainda conforme o sargento, após colidirem com a parte traseira de uma das viaturas, os suspeitos invadiram o canteiro central e colidiram com outro carro, modelo Siena, que seguia na via e não tinha relação com a situação do roubo.

Os policiais não sofreram ferimentos e conseguiram deter os suspeitos. Os dois foram encaminhados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia vai verificar quais são os nomes dos suspeitos e se eles já possuem passagem pela polícia por envolvimento em outros crimes. O carro roubado ficou bastante danificado após a colisão com uma das viaturas.

Os policiais não sofreram ferimentos e conseguiram deter os suspeitos | Foto: Raphael Tavares

