Criança morta em execução na Matinha queria ser jogador de futebol

Manaus – “Ele era um bom menino. Tinha o sonho de ser jogador de futebol e era um dos melhores alunos da turma, pegou até avanço na escola”, afirmou o tio do estudante Janderson Vieira Queiroz, ou Jandinho, como era conhecido por amigos e familiares, o garoto de nove anos que morreu, após ser baleado, no último domingo, dentro de um carro, no bairro Presidente Vargas, conhecido como Matinha, na Zona Sul de Manaus.

No Dia dos Pais, o menino teria ido com a família visitar o túmulo do pai biológico.

Janderson estava na companhia do padrasto, o vendedor autônomo Jandervan Santana Cabo Verde, de 37 anos e da mãe, quando foram alvejados por uma dupla em uma moto. O alvo, segundo informações da polícia, seria o atual companheiro da mulher.

O corpo de Janderson será velado na quadra da Escola Estadual Hermenegildo de Campos, mesmo local onde ele estudava. | Foto: Ione Moreno

Janderson era o filho mais novo da família e tinha duas irmãs. Ele morava com a família na mesma casa, desde que nasceu. É lembrado pela vizinhança como uma criança animada e alegre e que gostava de futebol.

Na rua, amigos e primos relembram o amor do estudante pelo esporte “Ele não parava nunca de jogar bola, onde havia um campinho, estava jogando. O maior sonho dele era ser jogador de futebol, só falava nisso”, disse a irmã da vítima.

Pela inteligência demonstrada em sala de aula, o menino foi adiantado de série. “Ele era o melhor aluno. Antes mesmo de completar o ano escolar, a pedagoga e professores da escola o adiantaram de série”, mencionou o tio.

Uma das irmãs de Janderson mostra fotos em que o menino aparece rindo e brincando com o restante da família. Além do sonho de ser jogador profissional, a irmã mais velha diz que ele falava também em ser médico. “Era outro sonho dele, sempre falava que seria médico ou jogador de futebol. Gostava muito de videogames. Havia um canal no YouTube em que ele comentava sobre as partidas online”, lembrou a irmã.

Velório e enterro

O corpo de Janderson será velado na quadra da Escola Estadual Hermenegildo de Campos, mesmo local onde ele estudava. Sobre o enterro, a família afirma que provavelmente ocorrerá na manhã de terça (14). A criança deverá ser sepultada ao lado do pai biológico, no Cemitério do Tarumã.

Parte da cerimônia do velório será realizada na igreja próxima a casa da família | Foto: Ione Moreno

Entenda o caso

De acordo com informações da mãe da criança e namorada de Jandervan, a dona de casa Márcia Roberta Costa Vieira, de 30 anos, o crime ocorreu por volta das 23h30. Um dos ocupantes da garupa da moto sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos à queima-roupa. Seis tiros atingiram Jandervan, que morreu no local.

A criança, que estava atrás do banco do motorista, foi atingida com um tiro no tórax. Ele ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime é desconhecida pela família.

