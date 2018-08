Homem denunciado por roubos na Cidade Nova é apresentado pela polícia

Ele foi identificado pelas vítimas e indiciado por roubo majorado. | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Vinícius da Silva Sarmento, de 26 anos, suspeito de praticar arrastões na Zona Norte de Manaus, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (13) pela Polícia Civil do Amazonas. Ele foi preso na tarde desse domingo (12), por volta das 17h, na casa de familiares.

De acordo com informações do delegado Ricardo Cunha, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, Vinícius era investigado desde o dia 28 de maio deste ano, após a equipe da unidade policial receber informações anônimas apontando que dois homens, em um carro modelo Palio, de cor preta e placas CLS-3023, estariam cometendo arrastões na área.

Imediatamente, foi montada uma ação policial para prender os infratores. Horas depois, o veículo foi localizado. Na ocasião, houve confronto entre os suspeitos e policiais civis do 6° DIP. Nenhum policial ficou ferido e os criminosos empreenderam fuga.

Vinícius foi apresentado nesta segunda junto com alguns objetos roubados | Foto: Josemar Antunes

No carro, os policiais encontraram um simulacro e vários celulares, inclusive um deles que pertencia a Vinícius, que determinou a prisão do mesmo. Ele foi preso na Travessa 15 de Outubro, comunidade Riacho Doce 2, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

O documento de prisão preventiva por roubo majorado foi expedido no dia 19 de julho deste ano, pelo juiz Henrique Veiga Lima, da 8ª Vara Criminal.

Cunha ressaltou que o veículo usado nos crimes foi apreendido e Vinícius já possui passagem por tráfico de drogas. Ele foi identificado pelas vítimas e indiciado por roubo majorado. Com o homem foram apreendidos alguns objetos roubados.

Vinícius será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça. O segundo suspeito foi identificado e já é procurado pela polícia. No entanto, a autoridade policial preferiu manter sigilo sobre o nome e a foto do procurado.

Edição: Isac Sharlon

