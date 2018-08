Preso por homicídio, homem confessa que apedrejou vítima até a morte

O homem participou do assassinato do estudante, no dia 5 de agosto deste ano | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Após oito dias de investigação, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apresentou, na manhã desta segunda-feira (13), um dos suspeitos na participação da morte do estudante Kayube de Carvalho Oliveira, de 16 anos. O adolescente teria sido confundido como autor de um roubo.

O delegado Jeff David Mac Donald, titular da DEHS, informou que Vinícius Nascimento Mendes, de 20 anos, foi preso por policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste, na noite da última sexta-feira (10), sob o comando do tenente-coronel Franciney Bó. Na ocasião, Vinícius confessou ter jogado uma pedra na vítima. Ele disse que estava acompanhado de um grupo de pelo menos 20 pessoas, inclusive crianças.

Vinícius disse que agrediu a vítima junto com um grupo de 20 pessoas | Foto: Josemar Antunes

O crime ocorreu no início da noite do dia 5 de agosto deste ano, na rua Paranacaxi, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Kayube foi agredido até a morte, com golpes de capacete, pauladas e pedradas. Mac Donald informou que outras pessoas estão sendo investigadas por envolvimento na morte do adolescente, que estudava em uma unidade do Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas (CMPM).

Em depoimento à imprensa, Vinícius chorou e negou ter participado no assassinato. Ele, que confessou ser usuário de drogas, teme ser morto na prisão. O mandado de prisão em nome do suspeito é temporário e foi expedida no dia 11 de agosto deste ano, pelo juiz Celso Souza de Paula, do Plantão Criminal.

Conforme o delegado, Vinícius já possui passagem pela polícia quando era menor de idade, por ato infracional análogo aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça na DEHS até que a prisão temporária seja convertida em preventiva.

Edição: Isac Sharlon

