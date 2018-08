Homem e enteado morrem baleados em carro no Presidente Vargas

Crime ocorreu na rua São José | Foto: Reprodução

Manaus - O vendedor autônomo Jandervan Santana Cabo Verde, de 37 anos, e o estudante Janderson Vieira Queiroz, de nove anos, foram mortos a tiros, na noite deste domingo (12), no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. As vítimas voltavam de um arraial. Para a polícia, o homem era envolvido com o tráfico de drogas.

De acordo com informações da mãe da criança e namorada de Jandervan, a dona de casa Márcia Roberta Costa Vieira, de 30 anos, o crime ocorreu por volta das 23h30, na rua São José. Eles voltavam para casa de um arraial, em um carro Voyage, de cor prata e placas não divulgadas, quando foram surpreendidos por dois homens armados em uma motocicleta, de características não reconhecidas.

Leia também: Em fim de semana violento, Manaus registra dez assassinatos em 24h

Um dos ocupantes da garupa da moto sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos à queima-roupa. Seis tiros atingiram Jandervan, que morreu no local. A criança, que estava atrás do banco do motorista, foi atingida com um tiro no tórax. Ele ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos.

Os criminosos, que usavam bonés para evitar serem reconhecidos, fugiram em seguida e não foram localizados até a publicação desta matéria. A motivação do crime é desconhecida pela família.

"Meu filho tinha sonho de ser jogador de futebol. Eu namorava o Jandervan há poucas semanas depois de reencontrá-lo após a convivência na adolescência. Desconheço a motivação do crime. Estamos sem segurança e sem polícia nas ruas", disse a mãe do estudante abalada.

Os corpos foram liberados nesta manhã de segunda-feira (13) aos familiares. Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A doação das córneas de Janderson foi autorizada pela mãe.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Dois homens são esquartejados e carbonizados em Tabatinga, no AM

Briga de mulheres por roupas acaba com dois vizinhos mortos em Manaus