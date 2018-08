Em fim de semana violento, Manaus registra dez assassinatos em 24h

Manaus - Até a noite desse domingo (12) - Dia dos Pais - Manaus contabilizou ao menos dez assassinatos. A caraterística da maioria dos crimes, segundo a polícia, é de execução. O primeiro homicídio foi o de uma dona de casa de 41 anos , que teve o corpo abandonado em via pública por criminosos no bairro da União, ainda no sábado, às 19h. Ela estava com uma corda no pescoço. Em boa parte dos casos, os assassinos tiveram o apoio de carros durante a fuga.



Em seguida, por volta das 20h30, outro cadáver foi localizado em via pública. Desta vez, o corpo de um jovem de 19 anos foi deixado na travessa Peres de Queiroz, com a rua D, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade.

De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por mais de 30 facadas pelos braços, mãos, cabeça, tórax e pescoço. Um carro foi visto na cena do crime, antes do corpo ser localizado, porém sem levantar suspeita.

O corpo do jovem de 19 anos foi abandonado na travessa Peres de Queiroz | Foto: Josemar Antunes

Momento depois, um jovem de 17 anos, conhecido como “Gugu”, foi morto com oito tiros enquanto saía de um bar com duas garotas. O crime aconteceu na rua Nova Esperança, com a rua Oswaldo de Andrade, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. De acordo com moradores, a vítima já vinha recebendo ameaças por ter participado de crimes na área.

Quase ao mesmo tempo, por volta das 23h, um presidiário de 18 anos, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi alvejado a tiros por uma dupla em uma moto . Ele morreu ao buscar atendimento em um hospital da capital. O crime aconteceu na avenida Beira Rio, bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele ainda foi levado ao HPS João Lúcio, mas morreu 20 minutos após.

Os crimes, segundo a polícia, têm característica de execução | Foto: Josemar Antunes

Aproximadamente meia hora depois, cinco homens atiraram em um rapaz de 21 anos , que estava conversando com amigos em frente à casa onde morava com a família. O crime ocorreu por volta das 23h40, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, e ainda chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu. A causa e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

No início da madrugada deste domingo (12), por volta de 1h30, um homem de 45 anos foi vítima de uma emboscada e acabou sendo morto dentro do próprio carro , na rua Francisco Queiroz, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, o carro, em que os criminosos estavam, emparelhou o veículo da vítima e, posteriormente, foram disparados vários tiros. O homem foi baleado nas costelas. Mesmo ferido, ele ainda dirigiu por 100 metros antes de morrer.

O homem foi baleado por volta de 1h30 dentro do próprio carro, no bairro Colônia Santo Antônio | Foto: Josemar Antunes

No raiar do sol, um homem de 28 anos foi baleado em uma parada de ônibus e morreu . O assassinato ocorreu, por volta das 10h30, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, um carro preto parou próximo a vítima e de dentro o assassino disparou ao menos quatro tiros contra a vítima, que morreu antes de ser socorrido. A motivação do crime também ainda é desconhecida.

Duplo homicídio no Tarumã-Açu | Foto: Josemar Antunes

A violência se estendeu pela tarde do Dia dos Pais. Por volta das 15h, dois homens morreram esfaqueados após uma briga entre duas vizinhas, motivada por empréstimo de roupas. De acordo com informações da polícia, Adriano Farias Batista, de 21 anos, foi morto por Antônio Rodrigues Barroso, 51. Em seguida, um terceiro homem, identificado apenas como "Márcio", matou Antônio, também a facadas. O crime aconteceu na travessa Nínive, no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital.

O décimo homicídio aconteceu no bairro Vila da Prata, também na Zona Oeste, por volta das 16h30, quando "Ninico" de 23 anos foi morto com 12 tiros na rua Arthur Virgílio. De acordo com a polícia, quatro homens encapuzados em um veículo modelo Onix, de cor prata e placas não reconhecidas, são os autores do crime. Ninguém foi preso.

O número alarmante de homicídios apenas neste fim de semana, dia 11 e 12 de agosto, corroboram com a tendência no aumento de mortes violentas registradas em Manaus nos últimos meses.

Em junho deste ano, foram registradas mais de 103 mortes violentas na cidade, número que saltou para 113 em julho. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança do Amazonas (SSP-AM), de todos esses casos de julho, 94 foram homicídios e os demais latrocínios ou mortes por intervenção policial.

Edição: Isac Sharlon

