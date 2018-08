Dois homens são esquartejados e carbonizados em Tabatinga, no AM

TABATINGA - Os corpos de dois homens, não identificados, foram encontrados esquartejados e carbonizados, na tarde deste domingo (12), em Tabatinga (município distante 1.108 km de Manaus).



De acordo com informações da Polícia Militar do município, os corpos foram localizados por moradores da área na estrada do Urumutum.

“Com os corpos foi encontrado uma motocicleta. Eles foram esquartejados e depois queimados junto com a moto”, disse um policial, que preferiu não ter o nome divulgado.

Para a polícia, as mortes têm ligação com a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.

Edição: Isac Sharlon