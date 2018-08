Filhos de vítimas da violência em Manaus lamentam perda dos pais

Manaus - “Dia dos pais, infelizmente, agora é uma data para esquecer”, a declaração é do estudante Fabiano da Silva, 18, filho do motorista de ônibus Francisco Araújo da Silva, 51, morto a tiros há quase três meses, durante uma tentativa de assalto, na linha 450 . Esse é apenas um dos casos da violência desenfreada, que a capital amazonense registrou no primeiro semestre deste ano, no governo de Amazonino Mendes. Mortes que interferiram e marcaram vida de centenas de famílias, que, atualmente sofrem e esperam por justiça.



“Não tive tempo para me despedir do meu pai, porque ele saiu de casa para trabalhar e não retornou. Hoje preferimos guardar as boas lembranças dele. Todas as datas comemorativas nunca serão mais as mesmas”, lamentou o jovem.

Francisco, conhecido carinhosamente pelos colegas de profissão como “Chicão”, deixou dois filhos biológicos e duas filhas de criação.

Francisco era motorista do ônibus da linha 450 | Foto: Daniel Landazuri

Emocionado, o filho mais novo do motorista relatou sobre a generosidade do pai e a preocupação que o motorista tinha com cada filho.

“Ele sempre ficava aflito quando saímos de casa durante a noite, nos alertava que a cidade esta violenta. Também dava conselhos pra cada um, e eram sentimentos recíproco, pois sempre nos preocupávamos com ele”, informou o estudante, que ainda lembrou o dia do aniversário do pai, que seria comemorado no dia 31 de dezembro deste ano.

“Eram duas comemorações, uma da virada do ano e outra do do aniversário dele. Agora será mais uma data que será difícil ser celebrada”, disse.

Lembranças perdidas

O único irmão de Francisco, o também motorista Enilson Araújo, 44, informou que a família segue sem reposta sobre as investigações em torno do caso. Além da impunidade, ele relatou que os pertences pessoais de “Chicão” nunca foram devolvidos pela equipe de investigação.

“Nunca devolveram o celular dele, não estamos preocupados com o aparelho, mas com as lembranças que nele continha”, disse.

Mortes de pais interferiram e marcaram vida de famílias, que atualmente sofrem e esperam por justiça | Foto: Divulgação

Outra família que não deve comemorar é a do advogado criminalista e ex-deputado estadual Armando Oliveira Freitas, de 79 anos , assassinado dentro de casa, no bairro da Glória, Zona Oste da capital. “Será o pior dia dos pais de toda a minha vida. Toda a família esta muito abalada, a morte dele é lembranças recente. Ele foi atacado covardemente e morreu nos meus braços. Não vamos comemorar, vamos reunir a família e orar pedindo por justiça.”, disse Glen Wilde, filho da vítima.

Família de Wilson Justo

Com a família do advogado Wilson Justo Filho, que foi morto dentro do Porão do Alemão , em novembro de 2017, não é diferente. A esposa dele, Fabíola Rodrigues, contou ao Em Tempo, que as filhas do casal perguntam com frequência se o pai irá voltar.

"A mais velha essa semana, diante das manifestações em relação ao Dia dos Pais, me perguntou se o Wilson iria voltar, pois estava com muita saudade dele. Segurando o choro, tive que explicar a ela que infelizmente ele não voltaria. A cada questionamento, a cada choro, a cada preocupação do dia a dia, a cada data especial como essa do Dia dos Pais só aumenta nossa saudade e o desejo de que nada disso tivesse acontecido, que fosse apenas um pesadelo do qual iríamos acordar, mas quando acordamos todos os dias nos deparamos com a ausência, o vazio, a tristeza, a saudade e o silêncio que a morte do Wilson nos deixou", lamenta.

Wilson foi morto dentro do Porão do Alemão | Foto: Arquivo Pessoal

Emocionada, Fabíola conta que Wilson era um grande pai. "O Wilson era um ser humano ímpar, amava brincar e estar com suas filhas, se tornava uma criança ao lado delas, era um pai de excelência, um pai que teve sua vida ceifada, e que foi privado de ver suas filhas crescerem. Não tem sido fácil, estamos vivendo de uma eterna saudade, e de muitas recordações boas que ele nos deixou", descreve.

