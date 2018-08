Jovem morre em hospital após ser baleado por cinco homens na Chapada

Manaus - Um jovem de 21 anos foi baleado, na noite deste sábado (11), no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele ainda foi socorrido e levado para uma unidade hospital da capital, mas não resistiu e morreu.

De acordo com o relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o rapaz estava conversando em frente à casa onde morava com um grupo de amigos quando foi abordado por cinco homens, por volta das 23h40.

Leia também: Presidiário com tornozeleira eletrônica é morto por dupla no Coroado



Sem qualquer chance de defesa, o jovem foi alvejado com vários tiros. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A família registrou o assassinato no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A família do rapaz morto não foi localizada para comentar sobre o caso

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia e os suspeitos não foram identificados. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais: Após sair de bar com duas garotas, jovem é morto no Tarumã, em Manaus

Homem é morto dentro de carro em emboscada, na Zona Norte de Manaus