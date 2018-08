Homem é morto a tiros em parada de ônibus no Monte das Oliveiras

Manaus – Após o registro de seis mortes violentas durante a noite de sábado (11) e madrugada de domingo (12), mais uma pessoa foi assassinada na manhã de hoje, por volta das 10h30, em um ponto de ônibus no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. A vítima, um homem de 28 anos, morreu antes da chegada de uma equipe médica. Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acompanham o caso.

Segundo informações de moradores da área, a vítima estava sentada em uma parada de ônibus quando um carro parou em frente ao local. De dentro do veículo, um outro homem teria sacado uma arma de fogo e atirado.

O suspeito atirou três ou quatro vezes na direção do rosto da vítima, que morreu no local. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para remover o corpo do local. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O modelo e as placas do veículo não foram identificados por testemunhas. A família da vítima também não foi localizada para comentar sobre o caso.

Edição: Isac Sharlon

