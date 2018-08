Homem é morto dentro de carro em emboscada, na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem de 45 anos, de nome não divulgado, foi assassinado com um tiro nas costelas, na madrugada deste domingo (12), dentro do próprio carro que dirigia. O crime ocorreu por volta de 1h30, na avenida Francisco Queiroz, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. A vítima era natural da cidade de Óbidos, no Pará.

Segundo informações repassadas à reportagem por uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem estava em um carro modelo Celta, de cor vermelho e placas JXN-08**, quando outro carro o emparelhou e ocupantes começaram a atirar. Um dos tiros atingiu o lado esquerdo das costelas da vítima, que morreu dentro do automóvel antes da chegada de uma equipe médica.

Ainda de acordo com DEHS, toda a ação criminosa foi presenciada por populares que passavam pelo local, que concentra grande movimentação de pedestres e veículos por ser uma área com muitos estabelecimentos comerciais.

Um dos tiros atingiu o lado esquerdo das costelas da vítima | Foto: Divulgação

Mesmo ferido, o homem, que seguia em direção à avenida Max Teixeira, ainda dirigiu por cerca de 100 metros até bater o carro e parar no meio da via. A família do paraense não foi localizada para comentar sobre o caso.

Após trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A Polícia Civil investiga o crime. A vítima era natural da cidade de Óbidos, no Pará.

Edição: Isac Sharlon

