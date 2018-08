Esfaqueado mais de 30 vezes, corpo é abandonado no Jorge Teixeira

Manaus - Morto com mais de 30 facadas e com o corpo enrolado em um saco plástico, o autônomo Elias Prado Batista, de 19 anos, foi encontrado, na travessa Peres de Queiroz, com a rua D, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do sargento Rildo Menezes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o cadáver foi deixado na rua por volta das 20h30, uma área de pouca luminosidade e tráfego de pessoas.

"Um morador informou que viu um carro parado no local, mas não suspeitou de nada. O corpo estava enrolado em um saco plástico e apresentava diversas perfurações por arma branca. A vítima vestia apenas uma calça jeans", explicou o sargento.

Alguns cortes foram no pescoço da vítima | Foto: Josemar Antunes

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que a vítima tinha mais 30 facadas no tórax, mãos, braços, cabeça, sendo sete dos cortes no pescoço.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Leste. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

