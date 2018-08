No bairro da União, mulher é encontrada morta com corda no pescoço

Manaus – Com uma corda em volta do pescoço, a dona de casa Lucineia dos Santos Dias, de 41 anos, foi encontrada morta, na noite deste sábado (11), na rua Doutor Pires de Carvalho, no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus.

O corpo dela foi abandonado por ocupantes de um carro, de características não reconhecidas, por volta das 19h. A vítima foi morta por enforcamento, conforme avaliação preliminar da perícia na cena do crime.

Corpo foi abandonado na rua Doutor Pires de Carvalho | Foto: Josemar Antunes

Ao Em Tempo, o pintor e irmão da vítima, Pedro Augusto dos Santos Dias, de 49 anos, informou que desconhece a motivação para o assassinato. Lucineia morava com os seis filhos no bairro Monte Sião, Zona Leste da cidade. O bairro é o mesmo onde houve outro assassinado há quatro dias.



A polícia informou que Lucineia seria uma “X-9” – termo usado para quem revela informações sobre criminosos. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, para exames de necropsia.

Polícia Civil investiga a morte da dona de casa | Foto: Josemar Antunes

Estupro em Manaquiri

Após uma mulher de 24 anos ser estuprada e agredida durante uma tentativa de homicídio, as polícias Militar e Civil, em Manaquiri (município distante 156 km de Manaus) conseguiram prender, nesta quinta-feira (9), Maria Mara da Silva Oliveira, de 46 anos, e Diego dos Santos Matreira, de idade não revelada, mandante e autor do crime, respectivamente.

A vítima foi torturada na tarde do dia 8 agosto deste ano, na comunidade do Italiano. Segundo a polícia, a motivação do crime foi vingança.

De acordo com informações do tenente Mauro Ramos, comandante do 7º Grupamento Policial Militar (GPM), a classificação da vítima em processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde (ACS) teria motivado Maria a se vingar, por ter sido desclassificada pela concorrente. Ela foi presa na tarde desta quinta-feira (9), na comunidade do Italiano.

Violência contra a mulher

A Delegacias Especializada em Crimes contra a Mulher registrou no primeiro semestre deste ano, 7.458 ocorrências . Em comparação com o mesmo período de 2016, houve um aumento de 57% no número de casos.



