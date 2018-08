Preso homem que cortou mão de mulher durante assalto em Tabatinga

Mulher usava a lanterna do celular para iluminar caminho em rua escura quando foi abordada pelo suspeito que agiu com violência | Foto: Divulgação

Tabatinga – Um homem foi preso após agredir uma mulher de 23 anos com um golpe de terçado. O caso aconteceu no dia 23 de julho às 21h, na rua Bem-te-vi, no bairro Santa Rosa em Tabatinga (a 1.104 quilômetros de Manaus). Alexander Oliveira da Costa, de 32 anos, desferiu um golpe de terçado que atingiu uma das mãos da vítima.



Segundo a delegada Mary Anne Trovão, a mulher estava usando a lanterna do celular para iluminar o caminho ao passar pela rua escura quando foi abordada pelo suspeito. “O homem, usando de violência grave e ameaça, exigiu que ela entregasse o celular. Em seguida ele deferiu um golpe de terçado na mão esquerda da vítima. O ferimento chega a 20 centímetros. Após pegar o celular da vítima, da marca Blu, de cor rosa, o elemento empreendeu fuga do local”, declarou a delegada.

O homem foi preso às 15h desta sexta-feira (10), por latrocínio tentado. A delegada Mary Anne ressaltou que após a identificação do indivíduo, representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome de Alexander. A ordem judicial foi expedida nesta sexta-feira pelo juiz Samuel Pereira Porfírio, da 1ª Vara da Comarca de Tabatinga.

“Recebemos informações de que Alexander estava na casa da ex-companheira dele e, juntamente com policiais militares lotados no 8º BPM, nos deslocamos até o endereço indicado, onde nós o encontramos e cumprimos o mandado de prisão. Em seguida ele foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os trâmites legais”, argumentou a delegada.

Alexander foi indiciado por latrocínio tentado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para a Unidade Prisional de Tabatinga, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

