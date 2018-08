Preso homem que matou estudante durante assalto no Jorge Teixeira

Manaus - Um dos suspeitos de participar do linchamento do estudante Kayube de Carvalho Oliveira , de 16 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (10), na comunidade Val Paraíso, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O homem foi identificado como Vinícius Nascimento Mendes, mais conhecido como "Perneta", de 21 anos.

De acordo com o tenente coronel do CPA Leste, Franciney Bó, a equipe da polícia militar conseguiu chegar até o suspeito após receber uma denúncia anônima via 190.

"Depois que recebemos a denúncia, uma equipe foi até ao local. Após várias buscas, conseguimos encontrar o perneta e prendê-lo. De início, ele negou, mas depois de alguns minutos, confessou a participação no crime", explicou o policial militar.

Perneta foi levado para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde irá prestar depoimento. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito deve passar por audiência de custódia.

Entenda o caso

O estudante de 16 anos foi vítima de latrocínio ( roubo seguido de morte), no dia 5 dese mês. Ele teria se negado a entregar o celular para os assaltantes e foi agredido até a morte.

