População se revolta e agride assaltante de ônibus na Torquato Tapajós

Manaus - Durante um assalto a um ônibus da linha 430, populares se revoltaram com a ação dos assaltantes detiveram um dos homens e agredi-lo até a chegada da polícia. O caso aconteceu, na tarde desta sexta-feira (10), na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Hospital Delphina Aziz.

De acordo com informações do tenente Souza, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla, assim que entrou no coletivo, passou pela catraca e anunciou o assalto. Durante a ação, os passageiros conseguiram deter um dos suspeitos.

Várias pessoas estavam no local | Foto: Marcely Gomes

O outro suspeito conseguiu fugir levando os suspeitos das vítimas."Conforme foi repassado pelas testemunhas à equipe policial, o segundo suspeito ainda ameaçou os passageiros enquanto fugia do local do crime", contou.

Uma passageira, que pediu para não ter o nome divulgado, contou à equipe de reportagem que foi ameaçada pelo assaltante que a população conseguiu deter.

O assaltante foi socorrido por uma equipe do Samu | Foto: Marcely Gomes

"Ele ficou me ameaçando, disse que ia voltar e matar todo mundo. Ela falava que tinha gravado o rosto de cada um. Ele tinha que ter morrido, a polícia tinha que ter chegado só depois dele estar morto", disse a passageira.

Os familiares do assaltante agredido pela população chegaram ao local, mas não quiseram comentar o caso com a imprensa. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

