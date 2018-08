Homem aborda turista e pede para fazer sexo com criança de 10 anos

Manaus - Após pedir para manter relações sexuais com uma criança de 10 anos, um homem, de 38 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (10), em flagrante, por aliciamento, por uma equipe do policiamento turístico (PoliTur), no Centro de Manaus, na Zona Sul.

De acordo com informações do sargento da PoliTur, Beethoven Lima, o homem pediu da mãe da criança para manter relações sexuais com a menor de idade. A criança e mãe são de Belo Horizonte, e estão passando férias em Manaus.

"A mãe da vítima abordou a equipe de policiais, que fazia patrulhamento a pé pela área central da cidade, e contou que o suspeito pediu, por duas vezes, para manter relações sexuais com a criança", explicou o sargento.

O caso foi registrado na Depca | Foto: Marcely Gomes

Ainda conforme o policial, a mãe da criança ficou assustada com o pedido inusitado. Durante a prisão, o suspeito confirmou à polícia que pediu da mulher para fazer manter relações sexuais com criança.

"Depois de questionado pela equipe policial, ele confessou que fez o pedido para a mãe da criança. Não restou opção a não ser dar voz de prisão ao indivíduo e conduzi-lo até a especializada", completou Beethoven.

O homem foi encaminhado, junto com a mãe da criança e a vítima para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O suspeito deve passar por audiência de custódia.

