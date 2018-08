Homem é baleado nas nádegas ao tentar assaltar policial no Centro

Manaus - Uma tentativa de assalto terminou com um assaltante baleado na tarde desta sexta-feira (10). O caso aconteceu, por volta das 15h, em uma loja situada na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus. Sandro Said Rodrigues, de 23 anos, levou um tiro nas nádegas após tentar assaltar um policial civil à paisana.

Segundo o tenente Paulo Garcia, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), três homens estavam realizando assaltos na área do Centro. Durante a ação, o trio tentou assaltar um policial civil. "Eles pensavam que o policial era um turista e tentaram roubar o cordão dele", afirmou.

Várias pessoas se aglomeraram no local | Foto: Janailton Falcão

O policial reagiu e alvejou um dos assaltantes. O tiro atingiu as nádegas do homem. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.

Mesmo baleado, o assaltante tentou fugir entrando em uma loja, na avenida Eduardo Ribeiro, mas foi detido por policiais militares.

O homem ainda tentou fugir para dentro de uma loja | Foto: Janailton Falcão

Ainda conforme o tenente Paulo Garcia, o homem já tem passagem pela polícia e ficou dois anos preso. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

