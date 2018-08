Estudante escapa de latrocínio em parada de ônibus de Manaus

Manaus - Após dez dias da morte de um servidor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) , durante um assalto em uma parada de ônibus na avenida André Araújo, Zona Centro-Sul de Manaus, a polícia voltou a registrar mais um assalto com as mesmas características.

Desta vez, a vítima, uma jovem de 18 anos, foi ameaçada por um assaltante, nessa quinta-feira (9), em um ponto de ônibus, na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, também na Zona Centro-Sul da capital.

Na ocasião, o homem, que estava em uma motocicleta, abordou a vítima e roubou celular, documentos e dinheiro. Ela relatou aos policiais que o assaltante insinuou estar armado e fugiu antes que pudesse anotar a placa da motocicleta.

A jovem registrou o roubo no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Assim como o latrocínio (roubo seguido de morte) de Jabson Franco da Costa, de 34 anos, a Polícia Civil do Amazonas informou que investiga o caso e tenta localizar e prender o assaltante.

Servidor do Inpa assassinado

Jabson Costa foi baleado com um tiro no peito, após levantar as mãos e pedir para não ter o celular levado, por uma dupla em uma motocicleta, na noite do dia 31 de julho. Antes do crime, a vítima chegou a comentar com o amigo e também pesquisador Odem Rocha Lopes, de 24 anos, que estava com medo de ser assaltado.

Na ocasião, ele relatou que havia escapado, há alguns meses, de outro assalto , na mesma parada onde acabou assassinado. A revelação veio à tona no dia do velório da vítima, ocorrido no dia 1º de agosto deste ano, na funerária Rei Davi, na rua Francisco Queiroz, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Odem foi a única pessoa mais próxima de Jabson, que quis se pronunciar durante o velório do colaborador Inpa.

Investigações

No dia seguinte após o crime, o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), coronel Anézio Paiva, informou à imprensa que a Polícia Civil do Amazonas trabalhava para identificar e prender os autores do latrocínio .

Na ocasião, ele relatou que imagens do circuito de vigilância de imóveis próximo ao local e do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) ajudariam na identificação dos autores do latrocínio.

“Um delegado da Força-Tarefa está no caso para colher as informações e imagens das câmeras de segurança do Ciops e de estabelecimentos particulares”, informou o coronel.

Apesar do “empenho” ressaltado pelo coronel para elucidar o crime, a reportagem procurou a PC-AM nesta sexta (10). Por meio da assessoria, a instituição se limitou em apenas dizer que o latrocínio é investigado pela “Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd)”. Até o momento ninguém foi identificado ou preso pela autoria do crime.

