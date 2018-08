Bandidos com máscaras assaltam escola na rodovia Manaus-Boa Vista

Escola assaltada localiza-se na Zona Rural de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Um grupo de assaltantes invadiu a Escola Municipal Padre Calleri, localizada no quilômetro 13 da BR-174, rodovia federal que liga Manaus a Boa Vista (RR) e fez alunos, professores e funcionários reféns.



Segundo informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência na tarde de quinta-feira (9), os criminosos usavam máscaras de personagens de história em quadrinhos. Eles levaram celulares e a chave de um micro-ônibus usado para o transporte escolar dos alunos.



Após a fuga dos bandidos pela área de mata, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro para alguns alunos e funcionários da instituição de ensino, que diante da ação criminosa, entraram em estado de choque e passaram mal.

A direção da escola informou que não é a primeira vez que ocorre assalto na unidade de ensino que atende estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

Em contato com o delegado Guilherme Torres, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a autoridade policial informou ao Em Tempo que o caso não foi registrado na unidade policial e no 19º DIP. Torres aguarda formalização por meio de Boletim de Ocorrência (B.O) para iniciar as investigações entorno do caso.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em nota, confirmou o assalto ocorrido na unidade de ensino.

"Os suspeitos levaram aparelhos celulares e a chave do micro-ônibus, que faz o transporte escolar. A secretaria informa que a polícia foi acionada e ressalta que se trata de uma situação de segurança pública, que afeta não apenas a escola e o bairro em que a mesma está inserida, mas a cidade como um todo. A Semed reforça sua preocupação com a questão e espera que tal problemática seja resolvida o mais rápido possível", informa a nota.

