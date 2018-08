Motorista de app responderá por furtar R$ 3 mil de cliente em Manaus

Adiel foi acusado pela polícia de ter roubado mais de R$ 3 mil de um cliente | Foto: Divulgação/PC

Manaus – O motorista identificado como Adiel Mendes Ferreira Júnior, de 37 anos, de um aplicativo de transporte particular, foi indiciado na manhã desta sexta-feira (10) por furtar mais de R$ 3 mil de um cliente que utilizou os serviços da App, no dia 23 de junho de 2018. As investigações foram feitas pela Delegacia Especializada Em Proteção ao Consumidor (Decon).

Por meio de vídeos gravados em câmeras de segurança nas ruas de Manaus, em posse da polícia, é possível ver o momento do furto. As imagens mostram o cliente saindo do carro para comprar comida e deixando os pertences dentro do carro. Minutos depois, o motorista é visto retirando a quantia pertencente ao cliente.

As investigações sobre o caso duraram aproximadamente dois meses. O veículo utilizado pelo motorista foi rastreado pela polícia e, por meio do aplicativo, policiais tiveram acesso a dados pessoais do motorista. As informações ajudaram na identificação do veículo.

Ainda de acordo com a especializada, a vítima do furto deu falta da quantia somente quando estava em casa. Por isso, procurou a delegacia e denunciou o furto.



Motorista confessou

Após ser interrogado pela polícia e confrontado com as imagens, o motorista confessou o crime e foi indiciado por furto qualificado. Como a prisão não foi realizada em flagrante, o acusado responderá na justiça.

Veja momento em que Adiel roubou a quantia | Autor: Divulgação

O delegado titular desta especializada, Eduardo Paixão, afirma que é dever dos aplicativos de transporte apurar a idoneidade dos motoristas dos veículos e esclarece que, caso haja outras vítimas do motorista, entrem em contato com a delegacia pelos números 99962-2731 e 3214-2264.

As denúncias podem ser feitas pessoalmente, na sede da Decon, localizada no prédio anexo ao 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Rua Lima Bacuri, Centro, Zona Centro-Sul.

