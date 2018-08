MPF-AM acompanha investigação sobre morte de mãe de santo em terreiro

A idosa morreu no dia 7 de agosto deste ano | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O procurador-chefe do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, Edmilson Barreiros, esteve reunido, na tarde desta quinta-feira (9), na sede da instituição, com representantes de religiões de matrizes africanas e recebeu comunicação oficial da Articulação Amazônica do Povo e de Comunidades Tradicionais de Terreiro de Matriz Africana (Aratrama).

A entidade solicitou o acompanhamento de inquérito policial conduzido pela Polícia Civil do Amazonas que apura as circunstâncias da morte de idosa por queimaduras, ocorrida no dia 7 de agosto, após realização de suposto ritual.

Leia também: Mãe de santo morre após ter corpo queimado em terreiro de Manaus

O ofício foi entregue pelo coordenador-geral da Aratrama, Alberto Jorge Silva. Na ocasião, Edmilson Barreiros ressaltou que o MPF irá acompanhar o caso e analisar eventuais medidas cabíveis, já que a apuração criminal deverá ser conduzida pela Polícia Civil.

Entenda o caso

A morte da dona de casa Luiza Barros de Aguiar, de 61 anos, conhecida como “Mãe Luiza do Mineiro”, nome em alusão a uma entidade espírita, ainda é cercada de mistério. Com 30% do corpo queimado durante um suposto ritual religioso. Ela estava internada em estado grave desde o dia 30 de julho deste ano no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Ao Em Tempo, familiares relataram que o fato ocorreu, por volta das 22h, em uma casa alugada para rituais de “magia negra”, na rua Passos de Miranda, no beco Paisandu, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital amazonense. Luiza participava de um ritual acompanhada de dois homens, um de 20 e outro de 24 anos, que seriam companheiros.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mulher queimada por ex-marido ciumento é internada em Manaus

Homem joga gasolina e ateia fogo em 90% do corpo da ex-mulher em Parintins

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!