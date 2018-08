Homem tenta jogar drogas e celular por cima de muro de presídio no AM

Codajás – Um homem de 27 anos foi preso tentando passar drogas e um celular para um presidiário do 78º Distrito Integrado de Polícia de Codajás (a 315 quilômetros de Manaus). Bruno Ribeiro Costa, conhecido como "Sapão", amarrou os ilícitos em uma linha presa a uma vara e tentou jogar os objetos por cima do muro do presídio.

Segundo informações do sargento Freire, da Polícia Militar de Codajás, no momento em que o homem tentava jogar os objetos, ele foi impedido por policiais civis.

"Sapão" foi preso em flagrante e encaminhado ao 78º Distrito Integrado de Polícia. Com o suspeito foram apreendidos os ilícitos: um celular e duas poções médias de pasta base de cocaína.

Após análise no Sistema Integrado de Segurança Pública, a equipe da Polícia Civil descobriu que o Bruno Ribeiro Costa já havia sido preso por tráfico de drogas. Ele será ouvido na delegacia nesta sexta-feira (10).

