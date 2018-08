Lancha usada em assalto é de ex-vereador de Parintins, diz polícia

A Pm faz buscas pelos rios do Amazonas para encontrar os suspeitos | Foto: Divulgação





Parintins - A Polícia já sabe que a lancha de 90 HP usada, na manhã desta quinta-feira (9), no assalto a casa do empresário João Antunes Pereira, em Boa Vista do Ramos (271 quilômetros de Manaus), é de propriedade de um ex-vereador de Parintins, cujo nome está sendo mantido em sigilo.

A descoberta da polícia sobre a propriedade da lancha indica que a quadrilha pode ser de Parintins. A Polícia Militar, com apoio da agência da Capitania dos Portos de Parintins, está patrulhando toda extensão da calha do rio Amazonas e seus afluentes, com o objetivo de prender os suspeitos.

A lancha foi encontrada abandonada e logo identificada como sendo de propriedade do ex-parlamentar. A inspeção iniciou a partir da cidade de Boa Vista do Ramos.

“Eram seis pessoas fortemente armadas, sendo que cinco invadiram a residência do empresário e trocaram tiros com o genro dele, que é PM. Um deles foi ferido na perna, mas o bando conseguiu fugir levando R$ 20 mil e joias”, disse o sargento Robson Maciel, que comanda uma das guarnições que participa da ação.

O sargento disse que os seis estavam armados com pistolas calibre 380 e uma arma de cano longo, provavelmente um rifle. Até a publicação, ninguém havia sido preso. A polícia investigar se a lancha foi roubada do ex-vereador ou se ele tem participação no crime.

