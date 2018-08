PC inicia caçada ao trio que roubou quase 50 celulares em shopping

Manaus - Três homens são procurados pela Polícia Civil por roubarem, na noite de quarta-feira (8), por volta das 19h, quase 50 aparelhos celulares de uma loja em um shopping localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Ricardo Cunha, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação de vídeo e imagens dos três indivíduos.

A polícia pede ajuda para identificar os suspeitos | Foto: Divulgação





De acordo com a autoridade policial, no momento da ação criminosa os três suspeitos entraram no local, abordaram um vendedor e, exibindo armas de fogo, ordenaram que o funcionário colocasse em uma sacola os aparelhos celulares que estavam em exposição na vitrine do estabelecimento.

Leia também: Ladrões fingem ser estudantes e roubam iPhones em shopping de Manaus

“Os indivíduos estavam armados e renderam discretamente o vendedor e um segurança do shopping, que caminhava naquele exato momento em frente à loja. Do lugar os infratores levaram 46 aparelhos celulares, de diferentes marcas e modelos”, explicou o delegado.

Veja como foi o crime:

Do lugar os infratores levaram 46 aparelhos celulares, de diferentes marcas e modelos | Autor: Divulgação





Informações

Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização dos infratores, entrar em contato com a equipe do 6º DIP pelo número: (92) 99292-1015, o disque-denúncia da unidade policial. Delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Ricardo Cunha.

O prédio do 6º DIP está situado na avenida Noel Nutels, nº 500, primeira etapa do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, nas proximidades do Terminal de Integração 3, popularmente conhecido como T3.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Senado aumenta pena para estupro coletivo

Mulher disse que foi estuprada quando tentou terminar relação com PM