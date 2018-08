Amazonas teve aumento de 5,3% de mortes violentas em 2017

Manaus - É oficial: mata-se mais no Brasil, que está em relativa paz, do que na Síria, atualmente em guerra. O país registrou, de acordo com o 12° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 63.880 mortes violentas.

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (9), ainda mostram o Amazonas no 19° lugar do ranking de qualidade dos dados, com 1.271 mortes violentas registradas em 2017. O número assusta, mas ainda é menor do que o registrado no Ceará: 6.915 mortes violentas.

Os números divulgados nesta quinta ainda mostram um aumento em relação a 2016. O Amazonas registrou aumento de 5,3% na taxa de mortes violentas entre 2016 e 2017. A taxa evoluiu de 29,7 para 31,3 mortes por 100 mil habitantes.

Em 2016, o Amazonas registrou 1.189 mortes violentas, sendo 29,7 mortos de forma violenta, como latrocínio, homicídios dolosos e lesão corporal seguida de morte, a cada 100 mil habitantes.

Amazonas registrou 1271 mortes violentas em 2017. Em Manaus, número foi de 1083 mortes | Foto: Marcelo Cadilhe/Arquivo EM TEMPO

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública define a categoria de Mortes Violentas Intencionais corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de confrontos com a Polícia Militar, tanto em serviço como fora de serviço.

Estupros e desaparecidos

Já com relação aos estupros, o Anuário registrou redução desse tipo de crime no Estado. Em 2016, o Amazonas registrou 958 estupros, contra 865 registrados em 2017, tendo queda de 11,1%. As tentativas de estupro também diminuíram: foram 152 registrados em 2016, e "apenas" 118 registros em 2017, sendo, atualmente, 2,9 estupros a cada 100 mil habitantes.

Número de estupros no Amazonas caiu 11,1%, de 958, em 2016, para 865, em 2017. | Foto: Reprodução

No entanto, o número de desaparecidos aumentou. Ao todo, foram 860 desaparecimentos registrados em 2017, contra apenas 246 em 2016. A diferença entre o número de localizados é gritante: 32 em 2017, e 37 em 2016.



Manaus

Em Manaus, os números também são alarmantes. Foram 1083 mortes violentas registradas em 2017, incluindo homicídios dolosos, latrocínios, lesão corporal seguida de morte, policiais militares e civis mortos em confronto, e mortes decorrentes de confronto com a Polícia, contra 961 registradas em 2016.

O número de homicídios em Manaus aumentou em relação a 2016: 961 naquele ano, contra 1083 em 2017. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Também em relação aos policiais civis e militares mortos em serviço, o Anuário mostra que, em 2016, 7 policiais foram mortos. O número diminuiu em 2017, mas nem tanto: 5 foram mortos no ano passado. Entre eles, pode-se destacar o caso do policial militar Paulo Sérgio Portilho .



Violência e morte de mulheres

Só em 2017, o Brasil registrou 193.482 casos de violência doméstica apenas contra mulheres. O número é inferior ao de 2016, quando foram registrados 194.273, com queda geral de 1,6%. Entre as unidades da Federação, o maior número registrado foi o de São Paulo, com 50.665 casos registrados em 2017.

No Amazonas, 2578 casos foram denunciados em 2017, contra 2891 em 2016, configurando redução de 12,2%. | Foto: Reprodução

No Amazonas, 2.578 casos foram denunciados em 2017, contra 2.891 em 2016, configurando redução de 12,2%. Há diferença, no entanto, entre os casos contra a mulher e os totais: ao todo, foram registrados 2.687 casos de violência doméstica, contra 3.148 em 2016, com redução de 15,9%.



Investimentos em segurança

O Anuário também mostrou quedas e aumentos de investimentos em determinadas áreas da segurança pública. A publicação mostrou que a área de policiamento foi uma das mais afetadas: houve queda de 94,9% em investimentos, de 2016 para 2017. No ano olímpico, o Governo investiu R$ 125.785.792,64 em 2016, mas no ano seguinte, foram apenas R$ 6.395.439,97.

A área de defesa civil, no entanto, foi a área que mais recebeu investimentos: R$ 30.397.086,70 investido sem 2017, contra R$ 12.206.599,69, sendo um aumento total de 149%.

Investimentos em policiamento diminuíram drasticamente: foram 125.785.792,64 em 2016, contra apenas R$ 6.395.439,97 em 2017 | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Outros aumentos também foram registrados, mas são considerados pífios se comparados com os de defesa civil: aumento de 4,10% em 2017, com R$ 336.000,00 investidos; e em demais subfunções, aumento de R$ 5,96%, com investimento de R$ 1.385.503.651,25.



Ao todo, o Amazonas investiu, em 2017, R$ 1.422.632.177,92, contra R$ 1.445.855.829,71 em 2016, totalizando uma queda de 1,61% em recursos. Fracionado do orçamento total, o valor representa apenas 9,7% do orçamento total do Estado em 2017 investidos na área de segurança.

