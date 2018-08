Roubo de carro e troca de tiros com a PM termina com um bandido morto

Manaus - Depois de trocar tiros com a polícia, durante uma perseguição policial, um homem morreu e outro foi preso na noite desta quarta-feira (8). O caso aconteceu depois da dupla, com apoio de um terceiro homem, roubar um carro, modelo Sentra, de cor preta, na rua 211, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O terceiro suspeito conseguiu fugir do cerco policial.

A estudante Raiza Pereira, de 25 anos, disse ao Em Tempo que estava voltando para casa, quando foi abordada pelos suspeitos armados. Eles estavam em um carro, modelo Siena, de cor vermelha.



"Eles estavam dando luz alta, foi quando dei passagem para eles. Depois disso, o carro já me fechou e dois saíram de dentro do carro. Lembro que um deles estava armado com uma escopeta, anunciou o assalto e exigiu que eu saísse do meu carro", explicou.

Após ser abordada pelos bandidos e ter o carro levado, a vítima contou com ajuda de vizinhos, que perseguiram os suspeitos e acionaram os policiais. O promotor de vendas, Rogério Nonato, de 38 anos, vizinho da vítima, viu a ação dos suspeitos e resolveu segui-los.

"Eu estava estacionando o carro, quando ela bateu no vidro pedindo ajuda. De imediato, depois de ver toda a ação dos bandidos, eu fui atrás deles", explicou.

Após acionar a polícia, houve perseguição policial pelas ruas do bairro, até a avenida Camapuã. Durante a perseguição, o suspeito que dirigia o carro foi baleado e perdeu o controle do volante, subindo na calçada. Ele não resistiu aos ferimentos e foi baleado.

O terceiro suspeito de compor a quadrilha conseguiu fugir do cerco policial. Ele dirigia o veículo Siena vermelho, usado na abordagem à estudante Raiza. O Departamento de Perícia Técnico-Científica (DEPTC) da Polícia Civil foi acionado, assim como o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo. O homem preso será levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será ouvido.

