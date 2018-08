Empresário preso com menor em motel é solto em audiência de custódia

Manaus - O empresário de 37 anos que foi preso pelo estupro de uma adolescente de 13 anos, na última terça-feira (7), foi solto em audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (8), no Fórum Ministro Henoch Reis, no Aleixo, Zona Centro-Sul da capital. Junto com ele, a tia da garota, uma mulher de 28 anos, também foi solta no procedimento. A decisão foi do juiz Celso Souza de Paula, plantonista da Vara Criminal do Fórum.

Pela decisão judicial, tanto o empresário, como a tia devem responder ao processo em liberdade condicional. Os dois usarão tornozeleiras eletrônicas.

"Isso não quer dizer que o processo tenha sido encerrado. O acusado vai continuar respondendo o processo e, para isso, precisará seguir restrições como uso de tornozeleira. Ele também não poderá se ausentar da comarca, precisará manter distância da vítima e o recolhimento domiciliar noturno", afirmou o magistrado.



Segundo o juiz, a liberdade provisória se deu pelo fato de o empresário não ter antecedentes criminais e ter emprego e residência fixa em Manaus.

"Pesa também o fato de que o crime não foi executado mediante violência real, e sim violência presumida por conta da idade dela". A pena pelo crime de estupro de vulnerável pode variar entre 8 e 15 anos de reclusão.

Entenda o caso



O empresário foi preso na noite de terça-feira, em um quarto de motel no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. O empresário estava no meio de um programa sexual com a garota quando a polícia invadiu o local. Com o empresário, os policiais ainda encontraram R$ 10 mil. Parte do valor seria usado para pagar o programa.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, negou ao preso regalias pedidas na cela. Segundo ela, a garota denunciou os casos de estupro à direção da escola onde estudava. | Foto: Josemar Antunes/EM TEMPO

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), era a mulher que agenciava os programas com o empresário, e cada programa custava entre R$ 500,00 e R$ 1 mil.



“A criança relatou os abusos de estupro para a direção da escola onde estudava, e que era obrigada a fazer sexo mesmo doente. A tia e agenciadora da vítima a ameaçava e torturava psicologicamente para obter lucros com os programas sexuais. No entanto, essa garota não recebia nenhum valor vindo desses programas", explicou Joyce Coelho.

Regalias

No momento da prisão, o empresário chegou a pedir alguns confortos na cela da Delegacia . Os advogados do homem teriam solicitado à delegada Joyce Coelho que alguns objetos fossem deixados na cela. A titular, entretanto, negou o pedido, afirmando que todo e qualquer preso é tratado da mesma forma diante da Lei.

"Nós não fazemos diferenciação de presos. Ele ainda está de roupa, mas o procedimento é ele ficar de cueca dentro das celas", disse Joyce Coelho em resposta aos advogados, na recepção da delegacia.

*Com informações da assessoria.

