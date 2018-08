'Bactéria' é baleado com sete tiros em suposta vingança no Petrópolis

Manaus - Um homem identificado apenas como"Bactéria" foi atingido com sete tiros, na manhã desta quarta-feira (8). O caso aconteceu na rua Beco Cunha Melo, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os tiros atingiram o tórax, mãos e perna da vítima. O homem foi ocorrido por populares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Depois foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Leia também: Mês violento: Julho registra 113 mortes em Manaus e acende alerta

Segundo informações que testemunhas repassaram à polícia, a suspeita é que a tentativa de homicídio tenha sido motivada por vingança. "Bactéria" é suspeito de ter praticado um roubo no bairro Santa Luzia. No dia do crime, ele teria matado o familiar de um traficante, identificado apenas como "Alex".

"A equipe policial questionou a vítima na unidade de saúde, mas ele não confirmou a denúncia. Pela manhã a vítima estava estável. Foi feito consulta no nome dele, mas não encontramos nenhum mandado de prisão", disse o tenente Rodrigo Otávio, da 3ª Cicom.

A equipe policial realizou patrulhamento na área do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Até a publicação desta matéria o caso não havia sido registrado na Polícia Civil.

