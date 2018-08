'Xandre Fakes' é preso por vender notas falsas em Manaus

Ramon foi preso no Jorge Teixeira, na Zona Leste | Foto: Divulgação / Polícia Civil





Manaus - Após investigação policial, um homem identificado como Ramon Peres Pereira, de 18 anos, mais conhecido como "Xandre", foi preso na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na tarde desta quarta-feira (8).

De acordo com o delegado do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raul Neto, a prisão aconteceu por volta das 15h. Uma equipe de investigação estava monitorando uma organização criminosa responsável por disseminar notas de dinheiros falsas por toda Manaus, Ramon, segundo o delegado, faz parte do grupo.

"Eles atuavam em toda a cidade, mas principalmente na Zona Norte de Manaus. Essa prisão faz parte da operação que prendeu Fábio de Abreu Paixão e Gledson Machado Bligria, no último domingo (5), com quase 200 notas de R$ 20 reais falsificadas", disse a autoridade policial.

Leia também: 'Golpe do amor ilude' pessoas a enviarem presentes a estelionatários



Ainda conforme Raul, o homem foi preso enquanto negociava notas falas em um grupo de Whatsapp denominado "Xandre Fakes", que possui mais de 130 integrantes que negociam dinheiro falso pela internet. Todos serão investigados.

Segundo o delegado, as investigações sobre o caso irão continuar até que todos do grupo criminoso sejam presos. "Nossa equipe não vai descansar até realizar a prisão de todos os integrantes desse grupo criminoso que espalham notas faltas pela cidade", finalizou.

Dupla presa

Portando quase 200 cédulas de R$ 20 falsas, Gledson Machado Briglia, de 27 anos, conhecido como "Laranjinha", e Fábio de Abreu Paixão, o "Fabinho", de 25 anos, foram presos em flagrante na tarde do último domingo (5). As cédulas, segundo a polícia, eram vendidas na internet. O crime era divulgado em redes sociais.

Leia mais:

Comerciantes denunciam circulação de cédulas falsas no interior do AM

Colombianos são presos em Lábrea com mais de 4 mil dólares falsos