Padrasto é suspeito de estuprar enteada de 13 anos em Tefé

Tefé (AM) - Um homem de 57 anos foi preso na noite da última terça-feira (7), em um flutuante localizado no bairro do Abial, no município de Tefé (a 570 km de Manaus), suspeito de ter estuprado a própria enteada, de apenas 13 anos. A denúncia foi feita pela mãe da garota, uma mulher de 23 anos.

Segundo informações do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM), com sede no município, a mãe da garota denunciou o homem após ter sido ameaçada de morte, há três dias.

De acordo com a denúncia da mãe, o companheiro estuprava a filha desde quando a garota tinha apenas nove anos de idade. A adolescente, inclusive, já teria um filho de apenas um mês de vida, provavelmente concebido por meio do estupro.



Ainda segundo a denúncia da mãe, durante os quatro anos em que o homem estuprou a própria enteada, a mãe recebia ameaças de morte, e só tomou coragem para levar o caso à Polícia porque as ameaças se tornaram mais frequentes.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Tefé, e o homem foi preso, ficando à disposição da Justiça.

Outro caso

As denúncias de estupro de menores de idade têm sido recorrentes no Amazonas. Também na terça-feira (7), um empresário de 37 anos foi preso em um quarto de motel no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, por estuprar uma adolescente de 13 anos de idade. Com os dois, também foi presa a tia da garota, que "agenciava" o programa.

Não era a primeira vez que o homem estuprava a adolescente. Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o empresário pagava valores de R$ 1 mil pelo programa, mas quem usufruía de todo o dinheiro era a tia da adolescente, uma mulher de 28 anos.

