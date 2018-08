Na Cidade Universitária, corpo é encontrado em decomposição

Este é o segundo corpo encontrado na região em menos de 24 horas | Foto: Divulgação/Bombeiros

Iranduba - O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição, na noite dessa terça-feira (7), em uma área de barranco, na Cidade Universitária, no quilômetro 5 da rodovia estadual Manoel Urbano (AM-070), em Iranduba (município distante 27 km de Manaus). Este é o segundo corpo localizado na região em menos de 24 horas.

A remoção do cadáver ocorreu em uma área de difícil acesso por volta das 23h15, com auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Não foi possível identificar se havia marcas de violência no corpo, que estava em uma vala rasa com estado evolutivo de decomposição.

Os bombeiros removeram o cadáver do local e o entregaram aos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). Após realizarem a remoção, os servidores precisaram se livrar das roupas que trajavam em serviço.

Até a manhã desta quarta-feira (8), o corpo continuava na sede do IML, na Zona Norte de Manaus, aguardando identificação.

Dois corpos em menos de 24 horas

Na última segunda (6), a Polícia Militar de Iranduba recebeu denúncia anônima, por telefone, informando que na Cidade Universitária havia um corpo . No local, os PMs constaram uma vítima e acionaram o IML. Ambos os casos são investigados pela Polícia Civil.

