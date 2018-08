Em Manaus, criança é estuprada por homem considerado amigo da família

Manaus – Uma menina de 10 anos foi estuprada por um homem considerado "amigo íntimo" da família. O caso aconteceu no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, e foi registrado no dia 1º de julho na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Após um mês sem descobrir o paradeiro do suspeito de cometer o estupro, a família decidiu divulgar o caso à imprensa. Segundo informações do pai da vítima ao Em Tempo, o homem era um amigo acima de qualquer suspeita e participava do seu ambiente familiar há 29 anos.

“Ele frequentava a minha casa e eu frequentava a casa dele. Além disso, a minha filha era amiga das filhas dele. Jamais desconfiei de nada. Ele tem quatro filhas com a mesma faixa etária da minha filha, vi todas crescerem”, disse.

O suspeito, um mecânico de 48 anos, costumava levar a menina, juntamente com as filhas dele, para fazer compras em um supermercado. Essa rotina era comum e de conhecimento de todos.

Em uma dessas ocasiões, o homem deixou as filhas em casa e depois iria deixar a menina na residência dela. Porém, antes de deixá-la em casa, ele estacionou próximo a uma fábrica e a estuprou dentro do carro.

Ao chegar em casa, a menina não conseguia falar nada e chorava incessantemente. O pai da criança se assustou com a situação e a acalmou. Depois de ser questionada sobre o que havia acontecido, a garota contou que havia sido estuprada.

Segundo o pai, a menina contou que aquela não havia sido a primeira vez. "Ela relatou à família que o homem a estuprou várias vezes. Isso vinha ocorrendo desde o ano passado, quando ela tinha 9 anos.

Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente | Foto: Reprodução

O pai da menina registrou a ocorrência na Depca e a menina foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito. Após o exame, o estupro foi confirmado. O depoimento da criança foi realizado na delegacia nesta segunda-feira (6).



Segundo o pai da criança, o homem encontra-se foragido, mas ainda aparece online nas redes sociais. A menina está fazendo acompanhamento psicológico e exames médicos.

