Empresário preso com menina em motel exige regalias em delegacia

Manaus - O empresário, de 37 anos, preso dentro de um quarto de motel durante um programa sexual com uma garota de 13 anos, na tarde desta terça-feira (7), no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, exigiu, por meio dos seus advogados, a aquisição de colchonetes e frutas. Ele foi preso junto com uma mulher, de 28 anos, tia e agenciadora da garota.

A reportagem do Em Tempo acompanhou a conversa entre os advogados de defesa do empresário do ramo de segurança privada na recepção da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O pedido inusitado foi feito por volta das 19h30.

Durante conversa com a delegada Joyce Coelho, os advogados do preso solicitaram a permissão dela para trazerem os objetos para o conforto do suspeito dentro da cela. A delegada, por outro lado, não permitiu que as regalias fossem levadas ao preso.

Na ocasião, ela garantiu que ele, assim como qualquer outro preso, é tratado da mesma forma, como determina a Lei.

"Nós não fazemos diferenciação de presos. Ele ainda está de roupa, mas o procedimento é ele ficar de cueca dentro das celas", disse Joyce em resposta aos advogados, na recepção da delegacia.

Vida de luxo

Nas redes sociais, o empresário ostenta uma vida de luxo ao lado da esposa, que aparentemente não sabia da vida dupla do companheiro. A polícia investiga se ele promovia outros encontros sexuais com menores de idade.

Fotos de viagens nacionais e internacionais estão presentes nas redes sociais dele, além de exibir passeios em lanchas pelos rios do Amazonas. Em alguns momentos, ele aparece pilotando o veículo náutico.

Entenda o caso

Após receber denúncia anônima, um empresário do ramo de segurança privada e uma mulher foram presos dentro de um motel com uma criança de 13 anos. O homem estava no meio de um programa sexual com a menor de idade, no momento em que a polícia invadiu o local, nesta terça-feira (7).

Com o homem ainda foram apreendidos R$ 10 mil em espécie, e parte desse valor seria utilizado para pagar o programa. De acordo com a delegada da Depca, Joyce Coelho, a mulher presa é tia da vítima e era a agenciadora dos programas com a menina.

