Homem é procurado pela polícia por agredir adolescente grávida dele

Manaus - Após denúncia da família da vítima, a Polícia Civil do Amazonas está em busca do trabalhador Samuel Braga da Costa, de 30 anos. Ele é apontado como agressor de uma adolescente de 14 anos, que está desaparecida desde o último domingo (5). Samuel chegou a ser localizado na comunidade do Curari, nas proximidades do município de Careiro Castanho, a 83 quilômetros de Manaus.

Segundo a Polícia, as agressões aconteceram no dia 26 de julho, na Zona Norte de Manaus. Após os relatos de violência, a adolescente teria ido à delegacia para formalizar a ocorrência. Em seguida, foram solicitadas medidas protetivas em benefício da jovem, que está grávida.

“Logo após a ocorrência, a vítima foi levada para a casa de parentes dela, de onde desapareceu no último domingo, dia 5 de agosto deste ano. Os familiares da adolescente estão desesperados por notícias dela. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com a nossa equipe pelo número (92) 98184-3778”, declarou a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).



A delegada destacou que as equipes da DECCM seguem em diligência com o intuito de prender o infrator. Delações sobre a localização de Samuel podem ser repassadas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade dos informantes é garantido.

*Com informações da assessoria.

