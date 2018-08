Empresário e agenciadora são presos em motel com garota de 13 anos

Manaus - Após receber denúncia anônima, um empresário do ramo de segurança privada, de 37 anos, e uma mulher, de 28, foram presos dentro de um motel com uma criança de 13 anos. O estabelecimento fica localizado na rua da Liberdade, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O homem estava no meio de um programa sexual com a menor de idade no momento em que a polícia invadiu o local.

Com o homem ainda foram apreendidos R$ 10 mil em espécie, e parte desse valor seria utilizado para pagar o programa. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, a mulher presa é tia da vítima e era a agenciadora dos programas com a menina.

"Não se sabe, ainda, quantos programas ela agenciou para a menina. Ainda estamos aguardando o resultado do exame de corpo e delito, que é realizado no Instituto Médico Legal para saber se houve abuso sexual", explicou a autoridade policial.

Segundo Joyce, o homem é dono de uma empresa de segurança em Manaus, e deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (8). Uma coletiva de imprensa será realizada na mesma data para apresentação dos fatos. O horário será definido pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Outro Caso

Em Manaus, não é difícil achar um ponto de prostituição. Diversos locais da capital são usados para esse tipo de prática. O abuso sexual infantil reflete nos prejuízos causados à sanidade mental das crianças e jovens submetidos a essa situação. Um desses pontos, longe dos olhos das autoridades locais, onde o sexo com menores é "liberado" e não possui fiscalização, fica localizado na zona Leste de Manaus.

O bairro Mauazinho recebe, diariamente, caminhoneiros que - após longas e exaustivas viagens entre Manaus e Belém - se aproveitam da fragilidade social dessas crianças e adolescentes para saciar o desejo carnal.

A equipe do Em Tempo foi até o local, após denúncias, e constatou a exploração de menores. Entre drinques e uma seleção variada de ritmo, caminhoneiros e trabalhadores do Distrito Industrial selecionam "as presas" - que ficam expostas em um bar, localizado na avenida Abiurana. A maior parte das crianças e adolescentes é composta por meninas.

Porém, foi possível constatar a presença de meninos no comércio ilegal do corpo. Há denúncias de que a exploração sexual é de conhecimento dos pais delas, que veem na prática a única maneira de ganhar o sustento.

