PC apreende 150 kg de drogas durante confronto com traficantes no AM

Manaus - Após uma longa troca de tiros com traficantes, dois policiais baleados e até explosão de uma embarcação, uma força-tarefa da Polícia Civil do Amazonas conseguiu apreender 150 quilos de pasta base de cocaína.

O carregamento de droga estava vindo em uma lancha e seria recebido na rodovia AM-352, que liga Manaus ao município de Novo Airão, mas foi interceptado na madrugada desta segunda-feira (7).

Durante a operação, além da droga, a polícia apreendeu fuzis de calibre 556 e várias munições. Foram presos Edirson Manoel Chacon Delgado, de 38 anos, Fabian Castro Benitez, de 46 anos, Ismalen David Marques Sombra, de 33 anos, Dilson Gomes Miranda, de 27 anos.

Parte da droga queimou durante uma explosão | Foto: Erlon Rodrigues/PC

Toda a ação teve a participação do Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc), Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e de policiais civis da Delegacia Interativa de Manacapuru.

De acordo com o titular do Denarc, delegado Paulo Mavignier, durante as investigações, informações davam conta que um carregamento de 400 quilos de drogas chegaria em um sítio, pelo rio, na estrada do município de Novo Airão, e estava sendo protegida por uma escolta armada com fuzil.

Várias munições foram apreendidas | Foto: Erlon Rodrigues/PC

De imediato, os policias se deslocaram para o local onde se depararam com Edirson e Fabian. Após ser dominada pela polícia, a dupla confessou que estava aguardando o carregamento.

Quando a lancha se aproximou do local de desembarque, a polícia avistou o momento em que Dilson e Ismalen entraram na embarcação, mas o piloto da lancha percebeu a presença da polícia e abriu fogo contra os policiais.

“Houve uma intensa troca de tiros. Dois policias foram baleados, um deles com tiro de 556 na perna e outro com estilhaço no braço, mas estão se recuperando bem dos ferimentos”, disse Mavignier.

Delegado Paulo Mavignier, delegado titular do Denarc | Foto: Erlon Rodrigues/PC

Durante a troca de tiros, um suspeito conseguiu fugir pela mata. “Na lancha tinha granada e bastante gasolina, com os tiros pegou fogo e explodiu três vezes. Foi uma situação de extremo risco para a gente, tivemos que recuar e esperar queimar toda essa munição”, detalhou o delegado.

Por conta da explosão, 250 de maconha tipo skunk foram queimados. A polícia conseguiu recuperar 150 quilos de pasta base de cocaína, além de armas.

Todos os presos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e porte ilegal de arma de fogo.

